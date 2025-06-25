Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве 14−17 августа

«Ежегодный праздник состоится с 14 по 17 августа в парке “Остров мечты”. На этом четырехдневном празднике каждый найдет себе занятие по душе: от семинаров по йоге и аюрведе до кулинарных мастер-классов и астрологических консультаций», — говорится в сообщении.