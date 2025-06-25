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Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве 14−17 августа

В парке «Остров мечты» с 14 по 17 августа пройдет фестиваль «День Индии», сообщается на сайте события.

Источник: Reuters

«Ежегодный праздник состоится с 14 по 17 августа в парке “Остров мечты”. На этом четырехдневном празднике каждый найдет себе занятие по душе: от семинаров по йоге и аюрведе до кулинарных мастер-классов и астрологических консультаций», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на площадке будет открыто 20 тематических зон: в частности, зона лотереи, йоги, мехенди и астрологии, свадебной церемонии, шахмат, индийских фильмов и другие.

Гостям фестиваля также будет доступно более 120 магазинов и ресторанов, где они смогут попробовать блюда аутентичной индийской кухни.