Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве 14−17 августа

«Ежегодный праздник состоится с 14 по 17 августа в парке “Остров мечты”. На этом четырехдневном празднике каждый найдет себе занятие по душе: от семинаров по йоге и аюрведе до кулинарных мастер-классов и астрологических консультаций», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на площадке будет открыто 20 тематических зон: в частности, зона лотереи, йоги, мехенди и астрологии, свадебной церемонии, шахмат, индийских фильмов и другие.
Гостям фестиваля также будет доступно более 120 магазинов и ресторанов, где они смогут попробовать блюда аутентичной индийской кухни.