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В ООН назвали «ловушкой» израильскую систему гуманитарной помощи в Газе

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Израильский механизм оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа ведет к гибели мирного населения и поэтому стал настоящей «смертельной ловушкой». Об этом заявил генеральный комиссар ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Источник: Reuters

«Данный механизм — это смертельная ловушка, расположенная поблизости от позиций израильских военных, которая притягивает множество молодых людей. И мы видим, как соседство толп молодых людей с позициями израильских военных каждый день приводит к убийствам», — сказал он в интервью турецкому агентству Anadolu.

По словам Лаззарини, гуманитарный кризис в анклаве остается очень серьезным: «Мы наблюдаем абсолютно ужасную ситуацию в Газе, которую многие описывают как антиутопию и постапокалиптический пейзаж, что заслуживает особого внимания международного сообщества», — добавил он.

Как сообщало правительство Газы, для удовлетворения самых необходимых потребностей его жителей в анклав ежедневно должны прибывать около 500 грузовых машин с гуманитарной помощью. 19 мая власти еврейского государства объявили, что разрешат ввоз на территорию Газы базового объема продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона».

По сведениям международной мониторинговой инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC), в настоящее время в Газе порядка 1,95 млн палестинцев испытывают нехватку продовольствия, свыше 133 тыс. голодают. В докладе организации говорится, что в связи с расширением Израилем военных операций по всему палестинскому анклаву и неспособностью гуманитарных организаций осуществить доставку помощи населению «риск возникновения голода в секторе Газа не просто возможен, он становится все более вероятным».

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