В ООН назвали «ловушкой» израильскую систему гуманитарной помощи в Газе

«Данный механизм — это смертельная ловушка, расположенная поблизости от позиций израильских военных, которая притягивает множество молодых людей. И мы видим, как соседство толп молодых людей с позициями израильских военных каждый день приводит к убийствам», — сказал он в интервью турецкому агентству Anadolu.
По словам Лаззарини, гуманитарный кризис в анклаве остается очень серьезным: «Мы наблюдаем абсолютно ужасную ситуацию в Газе, которую многие описывают как антиутопию и постапокалиптический пейзаж, что заслуживает особого внимания международного сообщества», — добавил он.
Как сообщало правительство Газы, для удовлетворения самых необходимых потребностей его жителей в анклав ежедневно должны прибывать около 500 грузовых машин с гуманитарной помощью. 19 мая власти еврейского государства объявили, что разрешат ввоз на территорию Газы базового объема продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона».
По сведениям международной мониторинговой инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC), в настоящее время в Газе порядка 1,95 млн палестинцев испытывают нехватку продовольствия, свыше 133 тыс. голодают. В докладе организации говорится, что в связи с расширением Израилем военных операций по всему палестинскому анклаву и неспособностью гуманитарных организаций осуществить доставку помощи населению «риск возникновения голода в секторе Газа не просто возможен, он становится все более вероятным».