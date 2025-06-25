В ООН назвали «ловушкой» израильскую систему гуманитарной помощи в Газе

По сведениям международной мониторинговой инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC), в настоящее время в Газе порядка 1,95 млн палестинцев испытывают нехватку продовольствия, свыше 133 тыс. голодают. В докладе организации говорится, что в связи с расширением Израилем военных операций по всему палестинскому анклаву и неспособностью гуманитарных организаций осуществить доставку помощи населению «риск возникновения голода в секторе Газа не просто возможен, он становится все более вероятным».