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«Белпочта» сказала, с чем связаны изменения при оплате услуг с 1 июля 2025

«Белпочта» объяснила причины изменений при оплате услуг с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» сказала, с чем связаны изменения при оплате услуг с 1 июля 2025. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Белпочта».

В организации напомнили, что с 1 июля оплата услуг на платежно-справочных терминалах будет возможна только наличными деньгами. В пресс-службе уточнили, что в целях безопасности платежей, а также исключения рисков мошеннических действия с использованием банковских карта, с указанной даты исключается возможность безналичной оплаты в терминалах, которые находятся на почте.

— Осознавая наших клиентов, мы стремимся минимизировать любые риски, связанные с использованием платежных карт, — отметила генеральный директор предприятия «Белпочта» Светлана Юркевич.

По ее словам, указанная мера направлена исключительно на обеспечение максимальной безопасности клиентов в условиях довольно стремительного роста киберугроз. В пресс-службе уточнили, что для белорусов и далее будет доступно оплатить услуги с помощью банковской карты в операционных окнах объектов почтовой связи.

Тем временем профсоюз сказал, могут ли белоруса лишить зарплаты за прогул на работе.

Кстати, мы собрали информацию про счетчики электричества, воды, газа, тепла в жилье белорусов: какие покупает и меняет за свой счет хозяин, а за что отвечают коммунальщики.

Ранее Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года.