«Белпочта» сказала, с чем связаны изменения при оплате услуг с 1 июля 2025. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Белпочта».
В организации напомнили, что с 1 июля оплата услуг на платежно-справочных терминалах будет возможна только наличными деньгами. В пресс-службе уточнили, что в целях безопасности платежей, а также исключения рисков мошеннических действия с использованием банковских карта, с указанной даты исключается возможность безналичной оплаты в терминалах, которые находятся на почте.
— Осознавая наших клиентов, мы стремимся минимизировать любые риски, связанные с использованием платежных карт, — отметила генеральный директор предприятия «Белпочта» Светлана Юркевич.
По ее словам, указанная мера направлена исключительно на обеспечение максимальной безопасности клиентов в условиях довольно стремительного роста киберугроз. В пресс-службе уточнили, что для белорусов и далее будет доступно оплатить услуги с помощью банковской карты в операционных окнах объектов почтовой связи.
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