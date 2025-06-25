«Белпочта» сказала, с чем связаны изменения при оплате услуг с 1 июля 2025

В организации напомнили, что с 1 июля оплата услуг на платежно-справочных терминалах будет возможна только наличными деньгами. В пресс-службе уточнили, что в целях безопасности платежей, а также исключения рисков мошеннических действия с использованием банковских карта, с указанной даты исключается возможность безналичной оплаты в терминалах, которые находятся на почте.