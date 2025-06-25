Неуверенные в себе неудачники: насколько опасны для женщин ученики Алекса Лесли

В Москве девушки массово стали обращаться в полицию из-за домогательств со стороны прохожих на центральных улицах города: в Китай-городе, на Тверской улице и Чистых прудах. Пострадавшие пишут в полицию похожие заявления, в которых указывают, что мужчины пытались познакомиться с ними в центре Москвы, а затем грубо нарушали личное пространство и трогали женщин за интимные места. Помимо девушек, домогательствам подвергались и несовершеннолетние девочки. Однако правоохранители считают, что оснований для привлечения к ответственности здесь нет. В СМИ же выяснили, что массовое нездоровое поведение со стороны мужчин — не случайность, а задания инфокоуча, который подобным образом пытался сделать из них «королей соблазнения». «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего и выясняла с психиатром, насколько опасны для женской психики подобные инциденты.