В Ростовской области ЮФУ вошел в топ-20 лучших вузов России за 2025 год

Южный федеральный университет (ЮФУ) из Ростовской области вошел в топ-20 Национального рейтинга вузов за 2025 год. Список составили в информационной группе агентства «Интерфакс».
ЮФУ оказался на 16 месте сводного рейтинга (605 баллов). Оценку дали с учетом шести параметров, по каждому из которых также сформировали отдельные списки.
Аналитики рассматривали:
— репутацию учреждения (17 место, 355 баллов);
— образовательный процесс (18−19 место, 861 балл);
— научно-исследовательскую деятельность (19 место, 378 баллов);
— инновационную деятельность и уровень развития предпринимательства (16 место, 599 баллов);
— связи с академическими организациями, бизнесом и органами управления (29 место, 416 баллов);
— условия для всех видов деятельности и НПР (11 место, 840 баллов).
Донской университет в рейтинге оказался между Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.
Возглавили список Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).
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