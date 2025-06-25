Власти помогли вернуть в Россию девочку, которую незаконно удерживал в Узбекистане её отец

Разрешение позволяло отцу находиться с ребёнком в Узбекистане до октября 2024 года. Однако мать утверждала, что несмотря на окончание разрешённого срока и её неоднократные просьбы, ребёнок до сих пор не возвращён. Отец не выходил на связь, не сообщал о состоянии девочки и, более того, скрыл своё местонахождение.
После поступившего обращения Уполномоченный по правам ребёнка в Узбекистане инициировал проверку. Органы внутренних дел выяснили, что отец в 2024 году уехал на заработки в Санкт-Петербург, а его несовершеннолетняя дочь всё это время находилась под опекой бабушки в Самарканде.
В результате принятых мер и переговоров бабушка добровольно передала девочку матери. В сопровождении мамы ребёнок уже вернулся в Россию.
В аппарате детского омбудсмена подчеркнули, что будут и дальше развивать конструктивное сотрудничество с российскими коллегами в вопросах защиты прав и интересов детей.