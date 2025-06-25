Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти помогли вернуть в Россию девочку, которую незаконно удерживал в Узбекистане её отец

Vaib.uz (Узбекистан. 25 июня). В Узбекистане успешно разрешился семейный конфликт, связанный с удержанием несовершеннолетнего ребёнка. Детский омбудсмен получил официальное обращение из России. В нём сообщалось, что гражданка РФ просит содействия в возвращении своей дочери, рожденной в 2021 году, которая была вывезена в Узбекистан её отцом — гражданином этой страны — на основании временного разрешения.

Источник: Vaib.Uz

Разрешение позволяло отцу находиться с ребёнком в Узбекистане до октября 2024 года. Однако мать утверждала, что несмотря на окончание разрешённого срока и её неоднократные просьбы, ребёнок до сих пор не возвращён. Отец не выходил на связь, не сообщал о состоянии девочки и, более того, скрыл своё местонахождение.

После поступившего обращения Уполномоченный по правам ребёнка в Узбекистане инициировал проверку. Органы внутренних дел выяснили, что отец в 2024 году уехал на заработки в Санкт-Петербург, а его несовершеннолетняя дочь всё это время находилась под опекой бабушки в Самарканде.

В результате принятых мер и переговоров бабушка добровольно передала девочку матери. В сопровождении мамы ребёнок уже вернулся в Россию.

В аппарате детского омбудсмена подчеркнули, что будут и дальше развивать конструктивное сотрудничество с российскими коллегами в вопросах защиты прав и интересов детей.