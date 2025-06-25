В Анапе и Темрюкском районе с туристов стали брать расписку о запрете купания на пляжах

По словам представителя санатория, в этом году для обеспечения безопасности гостей, особенно детей, на пляжах рядом со здравницей лежаки не выставляются. На прибрежной территории дежурят спасатели, которые рассказывают отдыхающим о рисках пребывания у моря и запрете на купание. В санатории туристам вместо отдыха на прибрежной полосе предлагают воспользоваться тремя открытыми бассейнами.