В Анапе и Темрюкском районе с туристов стали брать расписку о запрете купания на пляжах

Отдыхающих предупреждают, что игнорирование запрета может иметь последствия. Туристам объясняют, что после купания в море в закрытых для отдыха зонах возможны кожные высыпания, аллергические реакции, также не исключены отравления при контакте с мазутом на тех территориях побережья, где продолжается ликвидация последствий ЧС.
Санатории, отели, гостиницы в Анапе принимают меры, чтобы сократить риски для здоровья россиян, прибывших на отдых на курорт.
Заместитель генерального директора санатория «Надежда» в Анапе Владимир Бобяк рассказал оперштабу, что в этом году гости при заселении заполняют анкету для проживания, в которую включили пункт с предупреждением о запрете на посещение пляжей и купание в море. После внесения данных в документ постояльцы здравницы ставят подпись.
«Такой системный подход к информированию позволяет добиться осознанного отношения к мерам безопасности, что особенно важно при работе с родителями и детьми», — рассказал Бобяк.
По словам представителя санатория, в этом году для обеспечения безопасности гостей, особенно детей, на пляжах рядом со здравницей лежаки не выставляются. На прибрежной территории дежурят спасатели, которые рассказывают отдыхающим о рисках пребывания у моря и запрете на купание. В санатории туристам вместо отдыха на прибрежной полосе предлагают воспользоваться тремя открытыми бассейнами.
Неблагоприятная экологическая ситуация на части побережья Краснодарского края связана с крушением танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря 2024 года. Грузовые суда транспортировали нефтепродукты. При столкновении танкеров в море вылилась часть мазута. В регионе объявили режим ЧС федерального уровня, последствия происшествия устраняют до сих пор.
10 июня кабмин выделил более 1,4 млрд рублей дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Средства получит Росморречфлот для слежения за состоянием водной среды и уборки выбросов мазута. Также на выделенные средства организуют обследование затонувших танкеров для того, чтобы провести их герметизацию.