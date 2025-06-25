В Омске кандидатуры на пост мэра отныне будет предлагать губернатор

Сегодня, 25 июня, депутаты Омского городского совета привели Устав города в соответствие новым принципам организации местного самоуправления — ФЗ № 33 вступил в силу с 19 июня.
Одно из нововведений касается выборов мэра города Омска. Кандидатуру на пост градоначальника отныне будет предлагать губернатор.
«Мы сейчас не создаем комиссии, а рассматриваем кандидатуру, которую представляет высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, то есть губернатор Омской области», — прокомментировал суть новшества председатель горсовета Владимир Корбут.
Глава Омской области будет обязан предоставить депутатам не менее двух кандидатур на выбор. Кроме того, согласно еще одной поправке в Устав, отныне избиратели не смогут отозвать уже выбранного депутата из Горсовета.
Ранее мы также писали, что на сегодняшнем заседании депутаты проголосовали за увеличение стоимости проезда в муниципальном транспорте.