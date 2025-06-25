В Перми пройдет фестиваль инженерного творчества «МолотФест»

Пермский краеведческий музей приглашает на второй фестиваль инженерного творчества «МолотФест» (6+), который пройдет в воскресенье, 29 июня, на площадке Музея-диорамы (ул. Огородникова, 2). Мероприятие посвящено развитию российской инженерной мысли и приурочено ко Дню изобретателя и рационализатора, который ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня.
Темой фестиваля станут «Подвиги авиации». Гостей фестиваля ждут лекции, выставки, встречи с интересными героями, мастер-классы, интерактивные площадки, VR, музыка. Пермяки смогут узнать об истории развития авиации в России, принять участие в мастер-классах на авиационную тему, сыграть в настольные игры технической направленности, послушать выступления пермских рок-групп.
Юные посетители фестиваля смогут под руководством педагогов Дворца детского и юношеского творчества сделать керамический авиа-сувенир, принять участие в показательных выступлениях кружка авиамоделистов. Сотрудники Детского музейного центра научат делать динамическую игрушку из доступных материалов. Также в программе фестиваля — мастер-классы по воздушным змеям и аэрогами.
Фестиваль продлится с 13.00 до 21.00.