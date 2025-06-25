В Перми пройдет фестиваль инженерного творчества «МолотФест»

Пермский краеведческий музей приглашает на второй фестиваль инженерного творчества «МолотФест» (6+), который пройдет в воскресенье, 29 июня, на площадке Музея-диорамы (ул. Огородникова, 2). Мероприятие посвящено развитию российской инженерной мысли и приурочено ко Дню изобретателя и рационализатора, который ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня.