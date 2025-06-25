Между Пхеньяном и Москвой возобновилось прямое железнодорожное сообщение спустя 5 лет

Путешествие пассажиров продлилось более недели — они отправились в путь из Северной Кореи 17 июня и только 25 июня утром прибыли в Москву. В пресс-службе РЖД уточнили, что международный купейный вагон принадлежит северокорейским железным дорогам, на территории России его включили в состав поезда №½ «Россия» (маршрут Москва — Владивосток).
Представитель РЖД в КНДР Рик Ван Су рассказал, что в данный момент поезд прибыл без пассажиров — только с обслуживающим персоналом. В дальнейшем в вагоне разместятся пассажиры, а саму частоту рейсов по мере необходимости будут увеличивать.
Поезда по маршруту Пхеньян — Москва отправляются два раза в месяц: 3 и 17 числа, прибывая в российскую столицу соответственно 11 и 25 числа. В обратном направлении составы отходят из Москвы 12 и 26 числа каждого месяца, достигая Пхеньяна 20 и 4 числа следующего месяца. Как уточнили в РЖД, продажа билетов на этот международный маршрут начинается за 60 дней до даты отправления поезда, что позволяет пассажирам заранее спланировать свое путешествие по самому длинному в мире беспересадочному железнодорожному маршруту.