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В Омске выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ

Им стал выпускник школы № 142.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что по итогам завершившейся кампании ЕГЭ в регионе — 34 стобалльника. Один из выпускников показал высокий результат — 200 баллов.

Этого добился Кирилл Мурин, выпускник школы № 142 города Омска. Он стал первым в этом году, кто сдал два экзамена на высший балл.

«Хочу поблагодарить всех ребят за то, что показали свои лучшие знания, за то, что справились с волнением», — отметил Хоценко в своём телеграм-канале.

Также губернатор напомнил, что все выпускники, поступающие в омские вузы, могут претендовать на губернаторскую выплату от 30 до 120 тысяч рублей — в зависимости от результатов ЕГЭ.