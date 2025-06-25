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Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием граждан

Краевой филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов.

Краевой филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов.

Завтра, 26 июня, проведут консультации специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития, госюрбюро, краевого ГУФССП России, Центробанка, военной и краевой прокуратуры, а также центра занятости населения.

С 15.00 до 18.00 на очном приеме в здании Дома офицеров (Пермь, ул. Сибирская, 59) семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут проконсультироваться, получить социальную и юридическую помощь. Напомним, такие расширенные приемы проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца.