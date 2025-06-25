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Эксперт рассказала, почему подростки чаще сталкиваются с ожирением

Нутрициолог Филина: заявила, подростки едят быстрые углеводы, сахар и трансжиры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Все больше подростков регулярно употребляют пустые калории, из-за чего у них появляется лишний вес. Как сообщила Ольга Филина в беседе с NEWS.ru, в нынешнее время во многих семьях нет культуры питания.

Дети едят круассаны, пиццу и запивают их сладкими напитками. За один такой прием пищи можно получить тысячу калорий. Рацион питания из углеводов, сахара и жиров — это идеальное сочетание для набора подкожно-жировой клетчатки, — отметила эксперт.

На качестве еды сказывается и быстрый темп жизни, так как родители могут не успевать готовить своим детям полезную еду. Подросткам дают деньги, а они покупают вредный фастфуд и сладости. Вместе с этим лишние килограммы набираются из-за пассивного образа жизни.

Ранее КП-Иркутск рассказала, чем полезен отказ от сахара.