Современные технологии помогут в борьбе с незаконными свалками Самарской области

Самарский регоператор АО «Экология» будет фиксировать на камеры нарушителей и госномера тех, кто устраивает незаконные свалки.
Группа специалистов с 5 июня таким образом зафиксировал 50 нарушений и передала сведения в правоохранительные органы. В зависимости от тяжести правонарушения могут назначить штраф до 350 тысяч рублей, при повторном нарушении сумма увеличится.
В компании подчеркнули, что строительный мусор не является твердыми коммунальными отходами (ТКО), в случае незаконных свалок вывоз такого мусора придётся оплачивать населению. Вместе с установкой дополнительных камер регоператор планирует организовывать рейды вместе с надзорными органами.
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