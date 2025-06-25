В Ростовской области предупредили о веерных отключениях в случае аномальной жары

Списки на отключение — превентивная мера для предотвращения масштабных аварий. Жителей Дона планируют оперативно оповещать о перебоях при подаче энергоресурса. Также всех просят бережно относиться к потреблению ресурса и по возможности не включать одновременно много приборов.