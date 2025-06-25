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В Ростовской области предупредили о веерных отключениях в случае аномальной жары

Графики веерных отключений электричества составили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Веерные отключения электричества планируют в Ростовской области в случае аномальной жары. Соответствующий график уже готов, сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

— План возможных отключений разработали по инициативе оператора единой энергетической системы с учетом особенностей районов и населенных пунктов, — отмечают власти.

В частности, при составлении графика смотрели, как будут работать системы водоснабжения и объекты социальной инфраструктуры. Предполагается, что временные отключения оказывать «минимальное воздействие на функционирование объектов».

Списки на отключение — превентивная мера для предотвращения масштабных аварий. Жителей Дона планируют оперативно оповещать о перебоях при подаче энергоресурса. Также всех просят бережно относиться к потреблению ресурса и по возможности не включать одновременно много приборов.

Ознакомиться с графиком временных отключений можно на сайтах энергетических организаций. В качестве примера привели пять ссылок на документы: первая, вторая, третья, четвертая и пятая ссылки принадлежат филиалу ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго».

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