МВД Беларуси предложило запретить электросамокаты в парках и школах

Начальник главного управления заметил, что было предложено ввести полный или же частичный запрет на движение электросамокатов на определенных территориях. Речь идет про парки, территории учреждений образования, объекты историко-культурной ценности. Предполагается, что конкретные места, где будет ограничено движение электросамокатов, будут определять местные органы власти.