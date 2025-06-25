МВД Беларуси предложило запретить электросамокаты в парках и школах. Подробности во время семинара-совещания сообщил начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков, передает БелТА.
По словам представителя ведомства, МВД вместе с Мингорисполкомом выступили с инициативой, касающейся разработки нормативного правового акта, который регулировал бы сферу оказания услуг по аренде транспортных средств и средств персональной мобильности.
Ротченков уточнил, что, в частности, предлагается закрепить обязанность проверки получателей услуг каршеринга на наличие действующего водительского удостоверения, ограничений в праве управления транспортными средствами. Кроме того, в отношении арендных электросамокатов предложено ввести ограничения их размещения, дополнительные скоростные ограничения в потенциально опасных местах.
Начальник главного управления заметил, что было предложено ввести полный или же частичный запрет на движение электросамокатов на определенных территориях. Речь идет про парки, территории учреждений образования, объекты историко-культурной ценности. Предполагается, что конкретные места, где будет ограничено движение электросамокатов, будут определять местные органы власти.
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