Шнипко назвал подрядчиков, которые по нацпроекту отремонтируют теплосети Омска

Министр ЖКХ и энергетики Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем телеграм-канале о подрядчиках, которые будут ремонтировать теплосети в Омске. Нюанс в том, что в этом году впервые капитальный ремонт сетей в Омске пройдет по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и с привлечением федеральных средств. Напомним, в Омске в программу попали 11 участков теплосети АО «Тепловая компания».
Как рассказал Владимир Шнипко, подрядчики определись накануне. Ремонтов займутся пять подрядных организаций: ООО «ТехСтрой», OOO «Силура Индастри», OOO «СпецЭнерго», OOO «ПГС-Капитал» и OOO «АСК».
Ремонтные работы начнутся одновременно сразу в нескольких местах города: в микрорайонах Чередовый, Степной, на улицах 20 Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и других. Самый масштабный ремонт пройдет на Космическом проспекте.
Напомним, ранее мы писали о том, что у АО «Тепловая компания» за долги по налогам арестовали счета.