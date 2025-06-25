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Шнипко назвал подрядчиков, которые по нацпроекту отремонтируют теплосети Омска

Определились подрядчики капитального ремонта тепловых сетей по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Источник: Комсомольская правда

Министр ЖКХ и энергетики Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем телеграм-канале о подрядчиках, которые будут ремонтировать теплосети в Омске. Нюанс в том, что в этом году впервые капитальный ремонт сетей в Омске пройдет по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и с привлечением федеральных средств. Напомним, в Омске в программу попали 11 участков теплосети АО «Тепловая компания».

Как рассказал Владимир Шнипко, подрядчики определись накануне. Ремонтов займутся пять подрядных организаций: ООО «ТехСтрой», OOO «Силура Индастри», OOO «СпецЭнерго», OOO «ПГС-Капитал» и OOO «АСК».

Ремонтные работы начнутся одновременно сразу в нескольких местах города: в микрорайонах Чередовый, Степной, на улицах 20 Партсъезда, Рокоссовского, Дианова и других. Самый масштабный ремонт пройдет на Космическом проспекте.

Напомним, ранее мы писали о том, что у АО «Тепловая компания» за долги по налогам арестовали счета.