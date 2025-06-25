Шнипко назвал подрядчиков, которые по нацпроекту отремонтируют теплосети Омска

Министр ЖКХ и энергетики Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем телеграм-канале о подрядчиках, которые будут ремонтировать теплосети в Омске. Нюанс в том, что в этом году впервые капитальный ремонт сетей в Омске пройдет по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и с привлечением федеральных средств. Напомним, в Омске в программу попали 11 участков теплосети АО «Тепловая компания».