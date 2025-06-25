Закон о расширении полномочий ГАИ по отзыву водительских прав: как он будет работать

— Если сейчас водители проходят медицинское обследование при получении и обновлении прав раз в 10 лет, то, согласно законопроекту, по решению инспектора ГИБДД можно будет направить водителя при подозрении, что у него есть признаки, которые являются противопоказанием к вождению, на прохождение внеочередного медосмотра. Это поможет выявить водителей, у которых есть явные признаки проблем со здоровьем, делающие невозможным безопасное управление автомобилем, — сказал он.