Закон о расширении полномочий ГАИ по отзыву водительских прав: как он будет работать

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который расширяет возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. Это будет возможно в случае обнаружения противопоказаний к вождению при внеочередном медосмотре. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, что изменится для водителей.
Что изменится.
На сегодняшний день водители обязаны проходить медицинские осмотры с разной периодичностью (в зависимости от типа транспортного средства и условий работы):
раз в 10 лет — при получении или продлении водительского удостоверения;раз в два года — при периодических медосмотрах;ежедневно перед рейсом и после него — для некоторых категорий водителей, например тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы.
После вступления в силу законопроекта сотрудники ГИБДД смогут отправить водителя на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре. Он должен будет пройти это медицинское освидетельствование в течение трех месяцев. Неявка приведет к аннулированию водительских прав.
По словам автоэксперта, цель данного законопроекта заключается в большей фильтрации водителей по показателям здоровья.
— Если сейчас водители проходят медицинское обследование при получении и обновлении прав раз в 10 лет, то, согласно законопроекту, по решению инспектора ГИБДД можно будет направить водителя при подозрении, что у него есть признаки, которые являются противопоказанием к вождению, на прохождение внеочередного медосмотра. Это поможет выявить водителей, у которых есть явные признаки проблем со здоровьем, делающие невозможным безопасное управление автомобилем, — сказал он.
Специалист отметил, что человек мог получить права несколько лет назад и быть полностью здоровым, но за этот период у него могло развиться заболевание, которое является прямым показанием к запрету на управление транспортным средством.
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— Создадут общую базу, и данные о прохождении медосмотра будут передавать в Минздрав России и в ГИБДД. Если выявят проблемы со здоровьем, то водительские права обнулят автоматически, — говорит Бундин.
Плюсы и минусы законопроекта.
По мнению собеседника «ВМ», эта инициатива окажется полезной при условии, что она будет действительно направлена на людей, имеющих противопоказания к вождению, а не станет рычагом давления на водителей, доставив им неудобства.
— Важно понимать, на основании каких признаков будут давать направление на внеплановый медосмотр и как это будет регламентировано документами. Например, при проверке водителей сотрудниками ГИБДД на состояние алкогольного и наркотического опьянения при остановке транспортного средства у инспекторов есть четкий регламент того, по каким признакам человека можно отправлять на медосвидетельствование. На данный момент критерии, по которым будут направлять на медосмотры, отсутствуют, — сказал он.
Эксперт заключил: если у человека действительно все в порядке со здоровьем, то новый законопроект не доставит ему проблем, но может стоить лишнего времени, потраченного на медицинский осмотр.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о десятикратном увеличении штрафов для водителей шумных машин и мотоциклов. В зависимости от тяжести нарушения штраф может составить до 30 тысяч рублей.