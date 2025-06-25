В сливах из Узбекистана в Башкирию привезли опасного вредителя

Специалисты Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили опасного вредителя — калифорнийскую щитовку — в партиях свежих слив, импортированных из Узбекистана. Об этом рассказала пресс-служба Россельхознадзора республики.
Исследования, проведенные 21 июня, подтвердили наличие взрослых особей вредителя в двух партиях фруктов общим весом более 19 тонн. Несмотря на обнаружение карантинного объекта, продукция была допущена в оборот, поскольку действующие нормы Евразийского экономического союза не запрещают ввоз плодов, зараженных щитовками.
Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus), как отмечают специалисты, представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, поражая более 270 видов растений, включая плодовые деревья (яблоню, грушу, сливу, вишню), орехи, декоративные и лесные культуры. Вредитель способен наносить значительный ущерб урожаю и ослаблять растения.
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