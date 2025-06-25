День молодежи в Нижнем изменит ход более 10-ти автобусных маршрутов

Автобус номер 87 будет следовать по Похвалинскому съезду, завершая свой путь на остановке «Улица Маслякова». Обратный маршрут начнется от ННГАСУ, пройдет по Малой Покровской и вернется на Похвалинский съезд. Маршрут автобуса номер 91 пролегает по улице Широкой и Нижне-Волжской набережной, конечная точка — остановка «Катер Герой» в обоих направлениях.