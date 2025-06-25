День молодежи в Нижнем изменит ход более 10-ти автобусных маршрутов

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Автобусные маршруты № 3, 13, 19, 24, 45, 52, 61, 70, 71, 74, 90, 95, 226 и 304, направляющиеся к площади Минина и Пожарского и площади Свободы, изменят свой путь. Теперь они будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Октябрьской и Варварской.
В обратном направлении, в сторону Канавинского моста, движение будет организовано по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду. Автобусный маршрут номер 5 охватит улицы Горького, Ошарскую, Октябрьскую, Варварку, площадь Минина и Пожарского, Зеленский съезд и улицу Широкую.
Автобус номер 87 будет следовать по Похвалинскому съезду, завершая свой путь на остановке «Улица Маслякова». Обратный маршрут начнется от ННГАСУ, пройдет по Малой Покровской и вернется на Похвалинский съезд. Маршрут автобуса номер 91 пролегает по улице Широкой и Нижне-Волжской набережной, конечная точка — остановка «Катер Герой» в обоих направлениях.
Согласно информации департамента транспорта, в праздничный день для удобства пассажиров в маршруты автобусов с номерами 3, 13, 18, 19, 22, 26, 41, 43, 45, 52, 61, 70, 71, 74, 78, 87, 90, 94, 95, 226, 304 будет добавлена остановка «Благовещенская площадь», а для автобусов 5 и 91 — остановка «улица Широкая».