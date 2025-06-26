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В Великобритании медведи украли недельный запас меда: видео

Животные покинули вольер зоопарка Wildwood Devon в графстве Девон и добрались до склада с провизией.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Медведи по имени Миш и Люси находились на свободе около часа. Об этом написало издание Independent. Все это время за животными внимательно следили сотрудники зоопарка при помощи камер видеонаблюдения и дронов.

Медведи не представляли угрозы для посетителей. После происшествия людей оперативно увели в безопасные зоны.

«Миш и Люси не проявляли агрессии и не были опасны. Они просто отправились туда, где хранится их любимая еда: мед, ягоды, овощи, мясо и рыба», — сообщили в Wildwood Trust.

Также в зоопарке добавили, что после побега Миш сам вернулся в вольер. А Люси приманили колокольчиком и лакомствами. В рамках стандартного протокола на место прибыла полиция. Сейчас проводится внутреннее расследование, чтобы установить, как животные выбрались из вольера.

В зоопарке рассказали, что Миша и Люси нашли в сугробе в горах Албании в 2020 году. Специалисты предприняли несколько попыток вернуть детенышей в дикую природу, но стало ясно, что животные не выживут самостоятельно. Миш — игривый медвежонок, который любит плескаться в бассейне и качаться в гамаках, а Люси нравится проводить время с братом и лазать по деревьям.

Ранее в Индии появилось видео с быком, который украл скутер.