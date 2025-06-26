В Великобритании медведи украли недельный запас меда: видео

В зоопарке рассказали, что Миша и Люси нашли в сугробе в горах Албании в 2020 году. Специалисты предприняли несколько попыток вернуть детенышей в дикую природу, но стало ясно, что животные не выживут самостоятельно. Миш — игривый медвежонок, который любит плескаться в бассейне и качаться в гамаках, а Люси нравится проводить время с братом и лазать по деревьям.