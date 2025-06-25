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Перекрытие Ахангаранского шоссе вызвало масштабные заторы: объезды не справляются

Vaib.uz (Узбекистан. 25 июня). Как и следовало ожидать, перекрытие Ахангаранского шоссе моментально обернулось транспортным коллапсом. Уже с самого утра все прилегающие дороги в этом районе превратились в одну гигантскую пробку. Водители делятся в соцсетях видео и жалобами: стоим, бибикаем, никто никого не пропускает, нервы на пределе.

Источник: Vaib.Uz

Напомним, что участок шоссе закрыт на ремонт до 4 июля. Официально. Но в Ташкенте все знают: если говорят «до 4 июля», значит, морально готовься и к продлению срока. Поэтому многие опасаются, что сроки могут сдвинуться, и бардак продлится дольше, чем хотелось бы.

Сейчас весь поток пущен по узким дублёрам, где машины еле протискиваются. Некоторые пытаются объехать через Кадышева, но и там ситуация ненамного лучше. Всё это сопровождается привычной какофонией клаксонов и словарной агрессией. Плюс жара, пыль и отсутствие тени делают стояние в пробке настоящим испытанием.

Если у вас есть возможность, выбирайте альтернативные маршруты. Например, можно попробовать проехать по Фаргона Йули через Куйлюк — там тоже плотное движение, но хотя бы машины двигаются быстрее.

Ну, а всем, кто уже застрял — терпения, воды и хорошей музыки. Надеемся, ремонт всё же завершат в срок.