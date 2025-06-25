Перекрытие Ахангаранского шоссе вызвало масштабные заторы: объезды не справляются

Напомним, что участок шоссе закрыт на ремонт до 4 июля. Официально. Но в Ташкенте все знают: если говорят «до 4 июля», значит, морально готовься и к продлению срока. Поэтому многие опасаются, что сроки могут сдвинуться, и бардак продлится дольше, чем хотелось бы.
Сейчас весь поток пущен по узким дублёрам, где машины еле протискиваются. Некоторые пытаются объехать через Кадышева, но и там ситуация ненамного лучше. Всё это сопровождается привычной какофонией клаксонов и словарной агрессией. Плюс жара, пыль и отсутствие тени делают стояние в пробке настоящим испытанием.
Если у вас есть возможность, выбирайте альтернативные маршруты. Например, можно попробовать проехать по Фаргона Йули через Куйлюк — там тоже плотное движение, но хотя бы машины двигаются быстрее.
Ну, а всем, кто уже застрял — терпения, воды и хорошей музыки. Надеемся, ремонт всё же завершат в срок.