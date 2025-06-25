Перекрытие Ахангаранского шоссе вызвало масштабные заторы: объезды не справляются

Напомним, что участок шоссе закрыт на ремонт до 4 июля. Официально. Но в Ташкенте все знают: если говорят «до 4 июля», значит, морально готовься и к продлению срока. Поэтому многие опасаются, что сроки могут сдвинуться, и бардак продлится дольше, чем хотелось бы.