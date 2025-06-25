Доходный дом на Пушкинской в Ростове капитально отремонтируют

В Ростове-на-Дону решили капитально отремонтировать Доходный дом А. П. Ливус (или по-другому Доходный дом А. Э Лащ). План будущих работ уже одобрила Госэкспертиза, информация об этом опубликована на портале ГИС ЕГРЗ.
Речь идет о здании 1910 года постройки на Пушкинской, 75. По указанному адресу планируют усилить грунты основания фундаментов и несущие конструкции.
Положительное заключение экспертиза утвердила в Ростове-на-Дону 23 июня 2025 года. Проект курирует областной Фонд содействия капитальному ремонту. Известно, что ход будущих работ по просьбе заказчика разработали в ООО «Архитектурная группа “Северная Пальмира”.
Напомним, несколько лет назад для здания на Пушкинской, как для объекта культурного наследия регионального значения, утвердили охранное обязательство. Соответствующий документ был опубликован на сайте областного комитета по охране ОКН.
Подпишись на нас в Telegram.