В Большом театре завелась 20-килограммовая змея

Из Петербурга в Москву прибыл специальный участник спектакля — 15-летний питон Тигруля длиной 2,5 метра. Тигруля с рождения живет с людьми, и пока шли репетиции оперы в Мариинском театре, хозяйка все время была с ним, объясняя артистам, как правильно обращаться с питомцем.