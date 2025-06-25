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В четырёх районах Уфы отключат воду и свет

Отключения связаны с технической необходимостью, предупредили в УЖХ столицы.

Источник: Башинформ

В четырёх районах Уфы 26 июня отключат коммунальные ресурсы. Как сообщает столичное управление жилищного хозяйства, в ряде домов в связи с технической необходимостью отключат электричество, а также горячее и холодное водоснабжение.

В Дёмском районе отключение электроэнергии ожидается с 09.00 до 20.00 часов по адресам ул. Правды д. 18, д. 18/1, д. 18/2.

В Калининском районе по адресам с 11.00 часов 26 июня до 10.00 часов 27 июня не будет холодной воды по адресам ул. Адмирала Ушакова д. 68 и д. 2. На ул. Сельская д. 9 отключение холодной воды ожидается с 11.00 до 20.00 часов.

В Орджоникидзевском районе по адресам ул. Шота Руставели д. 17, д. 19, д. 23, д. 23/1, д. 23/2, д. 27/1, д. 27/2, д. 27/3, д. 29, д. 31, д. д. 35, д. 37, д. 37/1, д. 39 — с 10.00 до 13−55 часов отключение горячей воды. На ул. Российская д. 1, д. 3, д. 5, д. 5/1 — с 10.00 до 13.55 часов отключение горячей воды.

В Советском районе по адресам:

ул. Хадии Давлетшиной д. 16/1 — с 10.00 до 18.00 часов отключение электроэнергии,

ул. Менделеева д. 150/8 — с 10.00 до 18.00 часов отключение горячей воды,

ул. Айская д. 75, д. 75/1, д. 75/2 — с 09.00 до 17.00 часов отключение электричества,

ул. Революционная д. 173 — с 09.00 до 17.00 часов отключение электричества,

ул. Лазовского д. 8 — с 09.00 до 17.00 часов отключение электричества.