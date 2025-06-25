В четырёх районах Уфы отключат воду и свет

В Калининском районе по адресам с 11.00 часов 26 июня до 10.00 часов 27 июня не будет холодной воды по адресам ул. Адмирала Ушакова д. 68 и д. 2. На ул. Сельская д. 9 отключение холодной воды ожидается с 11.00 до 20.00 часов.