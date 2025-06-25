МВД: «умных» камер автофиксации нарушений ПДД станет больше в Беларуси

МВД заявило, что «умных» камер автофиксации нарушений ПДД станет больше в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, пишет БелТА.
Назаренко подчеркнул, что введение автоматической фиксации превышений скоростных режимов дало возможность снизить более чем в семь раз количество погибших в ДТП граждан, одной из причин которых было превышение установленной скорости.
Представитель МВД обратил внимание, что в 2021 году была реализована возможность фиксации превышения скорости на основе расчета средней скорости движения. Указанное способствует соблюдению водителями скоростных режимов не только в конкретном месте, где установлен датчик контроля, но также и на протяжении всего потенциально опасного участка дороги. Он высказал мнение, что «умные» камеры оказывают необходимый профилактический эффект.
Назаренко заявил: выявление правонарушений и привлечение водителей к административной ответственности не является для МВД приоритетной целью. По его словам, задача состоит в обеспечении соблюдений гражданами требований ПДД и, тем самым, повысить безопасность дорожного движения.
— Учитывая доказавшую свою эффективность работу систем автоматической фиксации, мы активно расширяем практику их использования, — подчеркнул заместитель министра внутренних дел.
Он акцентировал внимание на том, что наряду с выявлением нарушений скоростных режимом, также обнаруживают нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, невыполнения водителями требований дорожных знаков, факты участия транспортных средств в дорожном движении без соответствующего разрешения, движение по полосе общественного транспорта.
Представитель МВД сказал, что в ближайшей перспективе к данному перечню добавятся невыполнение требований сигналов светофора и нарушение правил проезда перекрестков и железнодорожных переездов. Далее подобным образом намерены выявлять нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения и ряд других нарушений.
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