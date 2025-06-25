МВД: «умных» камер автофиксации нарушений ПДД станет больше в Беларуси

Представитель МВД обратил внимание, что в 2021 году была реализована возможность фиксации превышения скорости на основе расчета средней скорости движения. Указанное способствует соблюдению водителями скоростных режимов не только в конкретном месте, где установлен датчик контроля, но также и на протяжении всего потенциально опасного участка дороги. Он высказал мнение, что «умные» камеры оказывают необходимый профилактический эффект.