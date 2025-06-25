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«Авангард» заключил контракт с Олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли

Состав команды пополнился защитником Вячеславом Войновым.

Источник: Комсомольская правда

Омский ХК «Авангард» сообщил о подписании однолетнего контракта с 35-летним защитником Вячеславом Войновым. Войнов — Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стенли.

Оба кубка он завоевал в 2012 и 2014 годах составе «Лос-Анджелес Кингз». В сезоне 2016\2017 Войнов также завоевал Кубок Гагарина в составе СКА.

В прошлом сезоне новый игрок «Авангарда» выступал за «Торпедо». За нижегородскую команду он сыграл 53 матча, набрал 23 (7+16) очков. За «Авангард» Вячеслав Войнов будет выступать под номером. 26.

Ранее мы также сообщали, что «Авангард» подписал контракт с еще одним обладателем Кубка Стэнли нападающим Александром Волковым.