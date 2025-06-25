Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 июня 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— п. Колхозный, ч/с: Полковая — с 09:30 до 17.00;
— Тагильская, 60-А; 8 Марта, 108; Автомобильное училище; Свердловский пр., 30, 30-Б; Бр. Кашириных, 44, 65, 65-А, 65-Б; Набережная, 9-А — с 09:30 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Кирова, 7; Свердловский пр., 27, 39 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Колхозный, ч/с: Коммунальная, 11, 44, 64; СНТ «Любитель-2», уч. 216, 218, 233, 235, 239, 240, 270, 325 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 308-А, 312 — с 09.00 до 16.00;
— Героя России Молодова, 22 — с 09:30 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Куйбышева, 23, 25, 27, 29, 31; Кр. Урала, 4 — с 08.00 до 17.00;
— п. Градский Прииск, ч/с: Олонецкая, 2−14; Салавата Юлаева; Шершневская, 1−52; Новоградский пр.; пер. Каретный, 2−12; Городская, 29, 29-Г, 37, 37-А; Сарапульская, 10−18; Логовая, 9, 15; Коттеджи — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Фатеевка, ч/с: Копейское шоссе; Верещагинская, 8, 10; Комбайнерская, 39; Сельская, 9, 14, 28, 111; Юргинская, 16; Костромская, 5, 7, 37, 91; пер. 5-й Сельский, 9 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Черкасская, 4 (подъезды 7−12); Дегтярева, 96 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Орджоникидзе, 33, 35, 35-А, 37, 41, 42 к. 2, 43, 43/1, 50, 54-Б, 56, 58-А; Цвиллинга, 56-А, 56-Б; Телевизионная, 1, 3, 4, 4-А, 6; Монакова, 6-А — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Ключевая, 7 (подъезды 12); Громова, 15 — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пер. Артиллерийский, 6, 6-А (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Первоозерный, ч/с: 2-я Щербаковская, 1−19 (нечет.); 3-я Щербаковская, 1−20; Мамина, 86−94 (чет.); Загорская, 1−18; Шишкина, 39−55; пер.1-й Бытовой, 1−11; пер.3-й Загорский, пер.4-й Загорский; пер.1-й Ржевский, 2−18; пер.2-й Ржевский, 1−17; пер.3-й Ржевский, 1−7; Танкистов, 40−58; пер.2-й Томский, 21−31; Вязовая, 33−47 — с 08.00 до 17.00;
— п. Плановый ЧТЗ, ч/с: Танкистов, 110−122; Краснофлотская, 8−45; пер. Магистральный, 3−16; Поршневая, 5−16; пер. Поршневой, 4−16 — с 08.00 до 18.00;
— Котина, 64, 66, 68, 70, 72; Артиллерийская, 69, 71, 73; Карпенко, 37, 39, 43, 45; Грибоедова, 10, 12, 12-А, 14, 14-А, 16 — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Коммуны, 135 (подъезд 1, 2); Энтузиастов, 1 (подъезд 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Образцова, 11, 11-А, 13, 13-А, 15, 17, 19, 19-А, 21; Гвардейская, 2, 4, 10; Рубежная, 15; Верхнеуральская, 9, 11, 13; Энгельса, 77, 77-А — с 08.00 до 18.00;
— Труда, 3; Российская, 167, 167-А; пл. МОПРа, 8, 8-А — с 09.00 до 16.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.