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Последние новости к вечеру 25 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 25 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 25 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 июня 2025 года.

Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в коммюнике саммита

Источник: Reuters

НАТО смягчило риторику в адрес РФ в коммюнике саммита в Гааге. Документ 2025 года не содержит обвинений по Украине, как в прежние годы, и стал короче — около 400 слов. Союзники также договорились довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

ВС России освободили Ялту в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ялта в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что поселок был освобожден в ходе активных и решительных действий российских военных.

ЦБ предложил новые сроки массового внедрения цифрового рубля

Источник: РИА "Новости"

Банк России предложил изменить сроки внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. Бизнес с выручкой свыше 30 млн рублей — с 2027 года, а продавцы с выручкой менее 30 млн рублей — с 2028-го.

Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

Источник: Reuters

Президент США на саммите НАТО заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и призвал к действиям. Конкретные шаги он не уточнил, но Bloomberg расценивает слова как сигнал готовности США к взаимодействию с Киевом.

Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Источник: Reuters

В Иране одобрили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Теперь инспекторы смогут посещать ядерные объекты только с согласия Высшего совета нацбезопасности страны. Ранее глава МАГАТЭ призвал возобновить инспекции сотрудников организации как можно скорее.

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