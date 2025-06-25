Последние новости к вечеру 25 июня 2025 года

НАТО смягчило риторику в адрес РФ в коммюнике саммита в Гааге. Документ 2025 года не содержит обвинений по Украине, как в прежние годы, и стал короче — около 400 слов. Союзники также договорились довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.