Последние новости к вечеру 25 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 июня 2025 года.
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в коммюнике саммита
НАТО смягчило риторику в адрес РФ в коммюнике саммита в Гааге. Документ 2025 года не содержит обвинений по Украине, как в прежние годы, и стал короче — около 400 слов. Союзники также договорились довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
ВС России освободили Ялту в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ялта в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что поселок был освобожден в ходе активных и решительных действий российских военных.
ЦБ предложил новые сроки массового внедрения цифрового рубля
Банк России предложил изменить сроки внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. Бизнес с выручкой свыше 30 млн рублей — с 2027 года, а продавцы с выручкой менее 30 млн рублей — с 2028-го.
Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля
Президент США на саммите НАТО заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и призвал к действиям. Конкретные шаги он не уточнил, но Bloomberg расценивает слова как сигнал готовности США к взаимодействию с Киевом.