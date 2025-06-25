Суд прекратил дело против экс-кандидата в губернаторы Петербурга Виноградова

Однако суд указал на серьезные недостатки в доказательствах. Экспертиза, лежащая в основе обвинения, была проведена без соблюдения необходимых процедур: эксперт не был предупрежден об ответственности за дачу ложного заключения. Кроме того, материалы дела не позволили однозначно установить виновность Виноградова.