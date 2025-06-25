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Суд прекратил дело против экс-кандидата в губернаторы Петербурга Виноградова

В посте в соцсетях содержались фразы, оскорбляющие человеческое достоинство.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд прекратил административное дело в отношении Александра Виноградова, выдвигавшегося на выборы губернатора города. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

— Его обвиняли по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ — в размещении материалов, выражающих явное неуважение к власти в неприличной форме, — говорится в сообщении.

Поводом послужила запись в соцсети «ВКонтакте», опубликованная 14 апреля 2025 года. По версии прокуратуры, в посте содержались фразы, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность.

Однако суд указал на серьезные недостатки в доказательствах. Экспертиза, лежащая в основе обвинения, была проведена без соблюдения необходимых процедур: эксперт не был предупрежден об ответственности за дачу ложного заключения. Кроме того, материалы дела не позволили однозначно установить виновность Виноградова.

В итоге суд принял решение прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.