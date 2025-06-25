Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набережную реки Белой ждет три дня перекрытий из-за празднования Дня молодежи

В Уфе из-за празднования Дня молодежи перекроют набережную реки Белой.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные уфимцев ждет двойной праздник — День молодежи отметят сразу на двух площадках города с насыщенной программой. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

28 июня на набережной реки Белой у амфитеатра Конгресс-холла «Торатау» Министерство молодежной политики Башкирии организует фестиваль с 15:00. Гостей ждут:

— VR-зона и интерактивные игры.

— Встречи с популярными блогерами.

— Аниме-косплей площадка.

— Выставка автозвука и тюнинга.

— Научный слэм и молодежный маркет.

— Концерт с участием Elman, BABY Ti, Марата Яруллина и Inst Rinna.

29 июня администрация Уфы представит Фестиваль юности на причале Монумента Дружбы:

— c 14:00 — лекторий и маркет «Давай дружить».

— Турнир по брейк-дансу на кубок главы города.

— «Кумысная деревня» и фуд-корт.

— c 17:00 — большой концерт с Jeembo, Tveth, Thomas Mraz, группой «Травма» и другими.

Организаторы предупреждают о временных ограничениях движения:

— с 20:00 27 июня до 24:00 28 июня — участок Набережной от территории под памятником Салавату Юлаеву до улицы Перовского.

— с 08:00 до 23:00 29 июня — закрытие въездов на причал с улиц Набережной и Пугачева.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.