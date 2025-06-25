Набережную реки Белой ждет три дня перекрытий из-за празднования Дня молодежи

В предстоящие выходные уфимцев ждет двойной праздник — День молодежи отметят сразу на двух площадках города с насыщенной программой. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
28 июня на набережной реки Белой у амфитеатра Конгресс-холла «Торатау» Министерство молодежной политики Башкирии организует фестиваль с 15:00. Гостей ждут:
— VR-зона и интерактивные игры.
— Встречи с популярными блогерами.
— Аниме-косплей площадка.
— Выставка автозвука и тюнинга.
— Научный слэм и молодежный маркет.
— Концерт с участием Elman, BABY Ti, Марата Яруллина и Inst Rinna.
29 июня администрация Уфы представит Фестиваль юности на причале Монумента Дружбы:
— c 14:00 — лекторий и маркет «Давай дружить».
— Турнир по брейк-дансу на кубок главы города.
— «Кумысная деревня» и фуд-корт.
— c 17:00 — большой концерт с Jeembo, Tveth, Thomas Mraz, группой «Травма» и другими.
Организаторы предупреждают о временных ограничениях движения:
— с 20:00 27 июня до 24:00 28 июня — участок Набережной от территории под памятником Салавату Юлаеву до улицы Перовского.
— с 08:00 до 23:00 29 июня — закрытие въездов на причал с улиц Набережной и Пугачева.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.