Женщина из диаспоры обвинила главу МИДа Попшоя во лжи: «Никогда в России не встречала грубого отношения к молдаванам» — откровение

Глава МИДа Молдовы Попшой предупредил об опасности поездок в Россию.
«Граждане Молдовы подвергаются преследованиям, запугиваниям или жестокому обращению на территории РФ», — отметил министр.
Светлана из российской диаспоры ответила министру Попшою:
"22 года живу и работаю в Москве с молдавским паспортом, есть постоянная регистрация и патент, никогда не встречала грубого обращения к себе за 22 года, ни одного раза, свободно передвигаясь и посещаю любой район Москвы в любое время суток.
В общественном месте свободно разговариваю и на молдавском языке, и на украинском (мы украинцы из Молдовы).
Это ложное обвинение от человека, занимающего не последний пост в правительстве Молдовы!
Молдаване замечательные и живут красиво и в достатке. Есть рестораны с молдавским фольклором и кухней. Есть посольство Молдовы в Москве в доступном месте, да там регулярно очередь, но ее можно отстоять и сами консулы — квалифицированные специалисты.
У меня есть карта гражданина Молдовы в России, — активнейшая организация, мы выигрываем бесплатно билеты на футбол, концерты, в театры и другие мероприятия.
Тысячи молдаван приехали в Москву со всей России и участвовали в выборах с песнями и плясками именно на молдавском языке.
Многие молдаване обожают Россию, и Россия любит молдаван, любой житель Молдовы может найти себя в России.
Моя дочь учится с молдавским паспортом в театральном институте Москвы. К ней отличное обращение!
А вот в Кишиневе в троллейбусе, когда я разговаривала на русском языке с дочерью, меня осыпали нецензурной бранью за русскую речь.
Странно что это были женщины зрелого возраста.
«Уезжай в свою Россию», — кричали мне. А когда я в ответ на литературном молдавском ответила, что мои корни и фамилия, Бырладяну из рода молдавского, что я выпускница Кишиневского ВУЗа и родилась в Молдове, свободно разговариваю и на молдавском языке, и на русском языке, и на украинском языке, потому что на этих языках я выросла и горжусь этим! Крик все равно продолжался словно хоровое пение.
Не выдержав, мы с дочерью сошли на несколько остановок раньше.
Мне даже показалось в тот момент, что молдавской крови у них меньше, чем у меня!".
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