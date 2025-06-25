Женщина из диаспоры обвинила главу МИДа Попшоя во лжи: «Никогда в России не встречала грубого отношения к молдаванам» — откровение

«Уезжай в свою Россию», — кричали мне. А когда я в ответ на литературном молдавском ответила, что мои корни и фамилия, Бырладяну из рода молдавского, что я выпускница Кишиневского ВУЗа и родилась в Молдове, свободно разговариваю и на молдавском языке, и на русском языке, и на украинском языке, потому что на этих языках я выросла и горжусь этим! Крик все равно продолжался словно хоровое пение.