Какая погода будет в Казахстане 26 июня

АСТАНА, 25 июня — Sputnik. На территорию Казахстана 26 июня смещается очередной северо-западный циклон который обусловит неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются — сильные дожди с градом и шквалом. На большей части республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается, на западе, севере, востоке страны днем +18…+28°C, на юге, юго-востоке +28…+38°C.