Какая погода будет в Казахстане 26 июня

В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью на западе, юге и в центре ожидается дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный 9−14, ночью на западе, юге, в центре области, днем на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23- 28 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 20, днем 23−28, на юге области 31 тепла.
В Акмолинской области по данным синоптиков днем на юге и востоке пройдет дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8- 13, на северо-востоке области 5, днем 19−24 тепла.
В Актюбинской области ночью на западе возможен небольшой дождь, днем на западе, севере, в центре области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 18, днем 20−25, на юге, востоке области 28 тепла.
В Алматинской области на севере, юге и в горных районах пройдет дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 19- 24, в горных районах области 8−13 тепла, днем 28−33, в горных районах области 18−23 тепла.
В Атырауской области утром и днем на западе, севере и востоке ожидается дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 25−30 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке прогнозируется дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, юге области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 8, на юге области 20, днем 25−30, на севере, востоке области 20 тепла.
В Жамбылской области на северо-востоке и в горных районах пройдет дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 14, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области на севере, в центре и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на востоке, в горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 15, днем 28−33, в горных районах области 24 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидается дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-западный, южный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Карагандинской области ночью на юго-востоке и в центре прогнозируется дождь, гроза, днем на севере, востоке, в центре области дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температуры воздуха ночью 11−16, на юге области 21, днем 18−23, на юге области 29 тепла.
В Костанайской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 15, днем 22−27 тепла.
В Кызылординской области будет без осадков. На юге области пыльная буря. Ветер северо-западный, западный 8−13, на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 27−32 тепла.
В Мангистауской области днем на севере возможен дождь, гроза. На западе области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, днем 28−33, на западе области 24 тепла.
В Павлодарской области днем на юге возможен кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 20−25 тепла.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 20- 25 тепла.
В Туркестанской области ночью на севере и в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-западный 8−13, на севере, западе, в центре и горных районах 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 28−33, в горных районах области 25 тепла.
В Улытауской области пройдет дождь, гроза, град, шквал, ночью на севере-востоке области сильный дождь. Ветер северный 9- 14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температуры воздуха ночью 14−19, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем 28−30 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 30−32 тепла.