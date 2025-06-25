В Анапе отдыхающих просят подписать уведомление о закрытии пляжей

Ранее издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на источники в туристической области сообщило, что объем бронирований на эти направления упал как минимум в 7,6 раза по сравнению с 2024 годом, а спрос на гостиницы сократился на 57%. Последствия экологического инцидента ощутили и другие курорты Краснодарского края: в Витязеве зафиксировано падение спроса на 63%, в Дивноморском — на 45%, в Геленджике — на 32%, а в Сочи — на 24%. Даже в период традиционного пика летнего сезона количество бронирований оказалось ниже обычного на 10−20%.