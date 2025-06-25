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У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком

В ЛНР у жителя Стаханова изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком.

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Зеленую мартышку вслед за амурским тигренком изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР, животное передано в фонд защиты животных «Дино», сообщает министерство природы и экологии ЛНР.

В мае полицейские ЛНР изъяли у этого же мужчины детеныша амурского тигра, внесенного в Красную книгу РФ. Мужчина нелегально приобрел его и содержал в квартире. Предварительно установлено, что животные были куплены в ДНР.

«Житель Стаханова, у которого в мае отобрали трехмесячного тигренка, незаконно содержал у себя в квартире еще и зеленую мартышку», — говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.

В минприроды ЛНР отметили, что тигра временно разместили в зооуголке парка «Юбилейное», а обезьяну 24 июня передали на содержание сотрудникам Волгоградского областного фонда защиты животных «Дино».