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Самаре выделят средства на новые трамваи и ремонт путей

24 июня Самару с рабочим визитом посетил замминистра транспорта России Виктор Тимофеев.

24 июня Самару с рабочим визитом посетил замминистра транспорта России Виктор Тимофеев. Главная тема — обновление трамвайного парка и инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

С 2026 года города, включая Самару, смогут получить дополнительное федеральное финансирование на развитие общественного транспорта. В Самаре уже действует программа обновления трамваев: закуплены и запущены 43 современных вагона, еще 31 — поступит до конца 2026 года.

Региональные и городские власти выделили обновление городского электротранспорта как приоритет. Помимо закупки новых трамваев, в планах — реконструкция трамвайных путей. На сегодняшний день ремонта требует около 130 км рельсов. В этом году планируется отремонтировать 6 трамвайных переездов.

Ранее, как сообщает администрация, за счет собственных средств город провел капремонт участка по ул. Ново-Садовой — заменили 3 км рельсов, шпалы и дренаж.

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