Региональную программу капремонта домов в Ростовской области обновят к 2026 году

В течение 2025 года планируют привести в порядок 2849 домов общей площадью около 6,5 млн кв. метров, в которых живут более 216 тысяч человек. На дальнейшую перспективу программу собираются обновить на основе более свежей информации о состоянии зданий и сроках их ремонта.