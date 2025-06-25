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Региональную программу капремонта домов в Ростовской области обновят к 2026 году

В Ростовской области актуализируют план капитального ремонта жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

К 2026 году в Ростовской области должны обновить региональную программу капремонта домов. Эту информацию озвучили на заседании в правительстве региона.

В течение 2025 года планируют привести в порядок 2849 домов общей площадью около 6,5 млн кв. метров, в которых живут более 216 тысяч человек. На дальнейшую перспективу программу собираются обновить на основе более свежей информации о состоянии зданий и сроках их ремонта.

— Муниципалитеты должны провести инвентаризацию многоквартирных домов. Мы живем сейчас в условиях программы 2013 года. Есть дома, которые уже пришли в предаварийное состояние, их нужно ремонтировать в первую очередь, — отметил Юрий Слюсарь.

Донской глава поручил актуализировать план работ к маю следующего года. Задачу возьмут на совместный контроль минЖКХ, областной фонд капремонта и местные власти.

К 1 сентября должны провести собрания с собственниками домов, а в декабре — завершить мониторинг аварийных многоэтажек. Приоритетными будут работы по ремонту кровель и подвалов.

Добавим, в существующую программу капремонта включено свыше 18,6 тысячи жилых объектов общей площадью более 62,8 млн кв. метров. За десять лет работы провели почти в шести тысячах домов, обновили 2,6 тысячи инфраструктурных систем. В 2024 году выполнили капремонт более двух тысяч систем в 1198 домах.

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