Сотрудники московского метро моют около 6 тыс. вагонов еженедельно

«Около 6 тыс. вагонов мы еженедельно моем в электродепо Московского метрополитена. Это помогает избавить составы от пыли и аллергенов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, снаружи вагоны очищаются водой и автоматическими щетками, затем их обдувают воздухом. Кроме того, внутри вагонов ежедневно проводится влажная уборка вручную. В Дептрансе добавили, что такой тщательный уход за составами возможен только в депо.
«Электродепо столичного метрополитена оснащены современным оборудованием. Они позволяют нам выполнять весь спектр работ — от мойки вагонов до планового технического обслуживания. Совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое электродепо “Южное” для Замоскворецкой линии. Так мы завершили формирование одного из самых больших в Европе и крупнейшего в России комплекса по ремонту, обслуживанию и эксплуатации поездов метро», — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.