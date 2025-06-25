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Сотрудники московского метро моют около 6 тыс. вагонов еженедельно

Около 6 тыс. вагонов еженедельно моют в депо Московского метрополитена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Около 6 тыс. вагонов мы еженедельно моем в электродепо Московского метрополитена. Это помогает избавить составы от пыли и аллергенов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, снаружи вагоны очищаются водой и автоматическими щетками, затем их обдувают воздухом. Кроме того, внутри вагонов ежедневно проводится влажная уборка вручную. В Дептрансе добавили, что такой тщательный уход за составами возможен только в депо.

«Электродепо столичного метрополитена оснащены современным оборудованием. Они позволяют нам выполнять весь спектр работ — от мойки вагонов до планового технического обслуживания. Совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое электродепо “Южное” для Замоскворецкой линии. Так мы завершили формирование одного из самых больших в Европе и крупнейшего в России комплекса по ремонту, обслуживанию и эксплуатации поездов метро», — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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