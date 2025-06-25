Сотрудники московского метро моют около 6 тыс. вагонов еженедельно

«Электродепо столичного метрополитена оснащены современным оборудованием. Они позволяют нам выполнять весь спектр работ — от мойки вагонов до планового технического обслуживания. Совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое электродепо “Южное” для Замоскворецкой линии. Так мы завершили формирование одного из самых больших в Европе и крупнейшего в России комплекса по ремонту, обслуживанию и эксплуатации поездов метро», — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.