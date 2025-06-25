Впервые обнаружена экзопланета при помощи телескопа «Джеймс Уэбб»

Полученные при помощи его коронографов и инфракрасных камер фотографии указали на наличие в окрестностях звезды TWA 7 достаточно крупного газового гиганта. Эта планета втрое уступает Юпитеру по массе и при этом она находится примерно на том же расстоянии от светила, как Плутон удален от Солнца (52 астрономических единицы, средних расстояний между Землей и Солнцем). Благодаря этому внешние оболочки данного мира прогреты до относительно низких температур, не превышающих 46 градусов Цельсия.