На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей

«На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35−40 миллиардов рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет. Мы планируем создать общественное пространство в формате пространства “Сено” в старых кирпичных зданиях, которые мы возьмем на баланс. Также в планах завершение ряда знаковых объектов в Гатчине — это ледовая арена, восстановление исторических построек, в которые переедут наши комитеты, и, конечно же, хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха, которым станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждет обновление и проведение культурных фестивалей», — сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.