На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Порядка 35−40 миллиардов рублей в течение 10 лет планируется направить на развитие Гатчины как столицы Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Как сообщает областное правительство, губернатор рассказал о том, какие изменения ждут областную столицу, в том числе к 100-летию Ленинградской области.
«На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35−40 миллиардов рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет. Мы планируем создать общественное пространство в формате пространства “Сено” в старых кирпичных зданиях, которые мы возьмем на баланс. Также в планах завершение ряда знаковых объектов в Гатчине — это ледовая арена, восстановление исторических построек, в которые переедут наши комитеты, и, конечно же, хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха, которым станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждет обновление и проведение культурных фестивалей», — сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Он также отметил, что планируется создание кластера среднего профессионального образования на базе Гатчинского госуниверситета и Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского.
Губернатор также рассказал, что скверы, парки, общественные пространства и спортивные площадки, посвященные 100-летию Ленинградской области, будут открываться по всей территории региона к юбилейной дате.
«Скверы и парки 100-летия Ленинградской области, отдельные общественные пространства, спортивные кластеры и спортивные большие площадки, посвященные столетию родного региона, будут открываться в каждом районе и округе области. Ждем предложения от муниципалитетов не позднее первого квартала следующего года для того, чтобы было время эти проекты реализовать», — отметил Дрозденко.
Столетие образования Ленинградской области будут отмечаться в 2027 году, центром торжеств определена столица региона — город Гатчина.