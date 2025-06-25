66 прикамских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Пермском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по информатике и английскому языку. По результатам двух экзаменов еще десять выпускников набрали по сто баллов.
Информатику в основные дни сдавали 2,1 тысячи выпускников. Почти 300 из них набрали более 81 балла. Максимальный результат, 100 баллов, показали девять человек: это выпускники из Перми, Барды и Кунгура.
Английский язык в основные дни сдавали почти 960 выпускников. По итогам этого экзамена 191 человек стал высокобалльником, то есть набрал более 81 балла. Единственным стобалльником стала выпускница пермского лицея № 2.
Основной период ЕГЭ позади. По итогам экзаменов 100 баллов на ЕГЭ набрали 66 человек. Дополнительные дни для пересдачи экзаменов назначены на 3 и 4 июля.