«Дон Карлос» Верди возвращается на пермскую сцену

Верди работал над «большой» оперой по мотивам драмы Фридриха Шиллера в 1866—1867. Для премьеры на сцене Парижской оперы либретто на французском написали Жозеф Мери и Камиль дю Локль. Это наложило отпечаток на размах и сложность партитуры: «Дон Карлос» сочетает драматическую глубину с блеском французской grand opéra. После премьеры композитор не раз возвращался к произведению, создавая сокращенные редакции партитуры. В исполнении ведущих солистов Пермской оперы под управлением Петра Белякина прозвучит четырехактная версия, созданная Верди в 1884 году для итальянской премьеры «Дона Карлоса» в миланском театре Ла Скала.