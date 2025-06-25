«Дон Карлос» Верди возвращается на пермскую сцену

153-й театральный сезон Пермская опера завершит концертным исполнением оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» (6+). 4 июля шедевр итальянского романтического репертуара впервые за долгие годы прозвучит со сцены театра под управлением дирижера Петра Белякина.
Верди работал над «большой» оперой по мотивам драмы Фридриха Шиллера в 1866—1867. Для премьеры на сцене Парижской оперы либретто на французском написали Жозеф Мери и Камиль дю Локль. Это наложило отпечаток на размах и сложность партитуры: «Дон Карлос» сочетает драматическую глубину с блеском французской grand opéra. После премьеры композитор не раз возвращался к произведению, создавая сокращенные редакции партитуры. В исполнении ведущих солистов Пермской оперы под управлением Петра Белякина прозвучит четырехактная версия, созданная Верди в 1884 году для итальянской премьеры «Дона Карлоса» в миланском театре Ла Скала.
В центре сюжета оперы — судьба испанского принца, разрываемого между личными чувствами и государственным долгом. Дон Карлос влюблен в французскую принцессу Елизавету Валуа, которая волею судеб и политических интриг становится женой его отца, короля Филиппа II. Любовно-авантюрный сюжет искусно вписан в исторический контекст с поражающим воображение размахом: «Дон Карлос» — едва ли не самая масштабная опера Верди.
Для Пермского театра оперы и балета «Дон Карлос» — название знаковое. Именно в Перми эта опера Джузеппе Верди была впервые поставлена на советской сцене — в 1947 году под управлением дирижера Анатолия Людмилина.