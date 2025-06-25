Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве Роспотребнадзор запретил купание в двух зонах отдыха

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Эпидемиологи запретили купание в зонах отдыха «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3» в Москве из-за несоответствия воды гигиеническим нормам. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Агентство «Москва»

«Согласно последним результатам лабораторных исследований, вода водоема в зонах отдыха “Серебряный бор — 2” и “Серебряный бор — 3” не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Управление в настоящее время не рекомендует купаться в данных зонах отдыха", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что специалисты организовали повторный отбор воды, в случае установления по результатам исследований соответствия нормативам, информация о возобновлении купания будет обновлена.

«Одновременно сообщаем, что несмотря на временный запрет купания в данных локациях, территория зон отдыха по-прежнему может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и иных видов досуга», — добавили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, в настоящее время купание возможно в пяти водоемах на территории Москвы: в озере «Белое», озере «Черное», Школьном озере, Мещерском озере и Пионерском пруду.