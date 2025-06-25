В Москве Роспотребнадзор запретил купание в двух зонах отдыха

«Согласно последним результатам лабораторных исследований, вода водоема в зонах отдыха “Серебряный бор — 2” и “Серебряный бор — 3” не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Управление в настоящее время не рекомендует купаться в данных зонах отдыха", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что специалисты организовали повторный отбор воды, в случае установления по результатам исследований соответствия нормативам, информация о возобновлении купания будет обновлена.
«Одновременно сообщаем, что несмотря на временный запрет купания в данных локациях, территория зон отдыха по-прежнему может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и иных видов досуга», — добавили в Роспотребнадзоре.
Таким образом, в настоящее время купание возможно в пяти водоемах на территории Москвы: в озере «Белое», озере «Черное», Школьном озере, Мещерском озере и Пионерском пруду.