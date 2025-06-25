Новая постоянная галерея открылась в переходе станции метро «Сокольники»

Между тем в рамках проекта «Музыка в метро» за девять лет прошло свыше 450 тысяч живых выступлений. Каждый день на более чем 40 локациях проводится порядка 200 концертов, указал Сергей Собянин. Музыкантов можно заметить на станциях метро, автовокзале «Северные ворота», в павильоне московского транспорта и других местах.