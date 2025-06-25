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Юбилейное звание: почетным уфимцем стал основатель «Арт-Квадрата»

Основатель «Арт-Квадрата» Рустем Абдулманов стал сотым почетным гражданином Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Основатель «Арт-Квадрата» Рустем Абдулманов стал почетным гражданином Уфы. Предприниматель, создавший популярное среди жителей и гостей башкирской столицы городское пространство, стал сотым по счету человеком, получившим это звание, сообщила пресс-служба Горсовета.

Абдулманову 50 лет. Он родился в Уфе. В 1997 году окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «Менеджмент». Под его руководством при организации «Арт-Квадрата» были отреставрированы пять объектов культурного наследия. Новый почетный уфимец ранее был награжден орденом Григория Аксакова, Благодарностью главы Башкирии и почетной грамотой города Уфы.

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