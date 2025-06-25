Юбилейное звание: почетным уфимцем стал основатель «Арт-Квадрата»

Абдулманову 50 лет. Он родился в Уфе. В 1997 году окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «Менеджмент». Под его руководством при организации «Арт-Квадрата» были отреставрированы пять объектов культурного наследия. Новый почетный уфимец ранее был награжден орденом Григория Аксакова, Благодарностью главы Башкирии и почетной грамотой города Уфы.