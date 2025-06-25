В Самаре состоялась первая конференция метрологического образовательного кластера

24 июня в Самарском университете прошла первая конференция метрологического образовательного кластера Росстандарта. В ней приняли участие представители 20 предприятий, школ и вузов.
На сегодня в кластере работают 4 вуза и 2 школы. За первый год разработаны две модели взаимодействия образовательных учреждений с промышленными предприятиями. Проект готов к расширению с привлечением колледжей и учреждений дополнительного образования.
Врио замминистра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин подтвердил поддержку проекта в рамках национального проекта «Кадры», направленного на развитие инженерного образования и подготовку квалифицированных специалистов.
ФБУ «Самарский ЦСМ» планирует создать дорожную карту развития кластера, расширить число участников и решить проблему нехватки бюджетных мест по метрологии в региональных вузах.
Ранее мы писали, два самарских вуза вошли в топ-15 рейтинга вузов страны с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов.
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