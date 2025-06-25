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В Ростове задержан бездомный, вовлекавший подростков в кражи из магазинов

Бездомный из Ростова вместе с подростками украл еду на 25 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ростовской полиции задержали бездомного 28-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в организации серии краж с участием подростков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Как установили правоохранители, злоумышленник систематически склонял несовершеннолетних к хищению продуктов из городских магазинов, обещая им денежное вознаграждение.

В ходе расследования полицейские подтвердили причастность задержанного к четырем эпизодам преступной деятельности, общий материальный ущерб от которых превысил 25 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Все вовлеченные в противоправные действия подростки помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.