В Ростове задержан бездомный, вовлекавший подростков в кражи из магазинов

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ростовской полиции задержали бездомного 28-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в организации серии краж с участием подростков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Как установили правоохранители, злоумышленник систематически склонял несовершеннолетних к хищению продуктов из городских магазинов, обещая им денежное вознаграждение.
В ходе расследования полицейские подтвердили причастность задержанного к четырем эпизодам преступной деятельности, общий материальный ущерб от которых превысил 25 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Все вовлеченные в противоправные действия подростки помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.