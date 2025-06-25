Рейтинг: стоимость жизни в Минске значительно дешевле, чем в Москве, Варшаве и Вильнюсе

Стал известен актуальный рейтинг городов мира по стоимости жизни. Составляется он сервисом Numbeo, а самая свежая версия содержит 404 города. При расчете и балльной оценке учитываются сразу несколько параметров: цены потребительских товаров, услуг (в том числе и ЖКХ), стоимость продуктов питания, общепита. Принимается во внимание и такой значимый фактор как покупательская способность населения.
Точкой отсчета взят Нью-Йорк: значения города «большого яблока» по всем индексам-параметрам равняется 100. При этом сам Нью-Йорк занимает седьмую позицию в рейтинге, впереди него — сразу шесть городов Швейцарии: Цюрих (индекс стоимости жизни — 112,5), Женева (111,4), Базель (110,7), Лозанна (110,5), Лугано (108,4) и Берн (103,4).
Что касается Минска, то столица Беларуси занимает 367 позицию (из, напомним, 404), набрав 26,4 балла. 366 строка рейтинга — Астана. 206 позицию топа (51,4 балла) удерживает Рига, Вильнюс — на 210-й (49,8), Варшава — с 49,5 балла получила 211-й номер, ну, а Москва занимает 23-ю позицию, у российской столицы 45,2 балла.
Замыкает рейтинг сразу пять индийских городов, самым недорогим городом исследователи назвали Коимбатур (у него 17,1 балла).
Ранее мы писали про неожиданные и очень личные признания белорусской певицы Алены Ланской: о детстве и родителях она рассказала совсем недавно.