Рейтинг: стоимость жизни в Минске значительно дешевле, чем в Москве, Варшаве и Вильнюсе

Стал известен актуальный рейтинг городов мира по стоимости жизни. Составляется он сервисом Numbeo, а самая свежая версия содержит 404 города. При расчете и балльной оценке учитываются сразу несколько параметров: цены потребительских товаров, услуг (в том числе и ЖКХ), стоимость продуктов питания, общепита. Принимается во внимание и такой значимый фактор как покупательская способность населения.