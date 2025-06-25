Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел в неизвестном направлении и не вернулся: Полиция Молдовы просит помощи в поисках 64-летнего мужчины пропавшего 13 июня 2025 года

Его семья обратилась в полицию 17 июня, сообщив, что мужчина ушел из дома в селе Чигырлены Яловенского района.

Источник: Комсомольская правда

Полиция просит граждан оказать поддержку в поисках 64-летнего мужчины, пропавшего без вести 13 июня.

Его семья обратилась в полицию 17 июня, сообщив, что мужчина ушел из дома в селе Чигырлены Яловенского района в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы:

Рост: 170 см, среднего телосложения, волосы черные.

В момент исчезновения он был одет в синюю куртку, серую футболку с синими полосками и военные брюки.

Граждан, обладающих любой информацией, просят обращаться по номеру Экстренной службы 112 или 06824433.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как перевести деньги из России в Молдову в 2025 году: все способы.

С Молдовой у России нет прочных финансовых связей — денежные переводы в эту страну затруднены (далее…).

Почему в Молдове власть так напоминает советскую: Все эти Санду, Речан и Гросу — лишь жалкие копии лидеров СССР.

Можем хоть тысячу раз суверенитет объявлять — а советское никуда не денется (далее…).

Легендарный молдавский певец не вписался в формат власти: Ион Суручану может себе позволить роскошь быть в стороне от политической вакханалии ПАС.

Майя Санду и ПАС используют деятелей культуры, появившихся в списке кандидатов правящей партии, считает исполнитель Ион Суручану [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше