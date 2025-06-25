Ушел в неизвестном направлении и не вернулся: Полиция Молдовы просит помощи в поисках 64-летнего мужчины пропавшего 13 июня 2025 года

Полиция просит граждан оказать поддержку в поисках 64-летнего мужчины, пропавшего без вести 13 июня.
Его семья обратилась в полицию 17 июня, сообщив, что мужчина ушел из дома в селе Чигырлены Яловенского района в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы:
Рост: 170 см, среднего телосложения, волосы черные.
В момент исчезновения он был одет в синюю куртку, серую футболку с синими полосками и военные брюки.
Граждан, обладающих любой информацией, просят обращаться по номеру Экстренной службы 112 или 06824433.
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