«Сердцем видим, творим и здравствуем!» Фестиваль творчества инвалидов по зрению пройдет в Гродненском районе

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль творчества людей с инвалидностью по зрению «Сердцем видим, творим и здравствуем!» соберет около 120 артистов-любителей. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации ОО «БелТИЗ».
Творческие люди, которым не мешают проявлять свои таланты проблемы со зрением, соберутся 26 июня в Обуховском центе культуры, где состоится фестиваль, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летию создания Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
«Фестиваль проводится Гродненской областной организацией ОО “БелТИЗ” при поддержке комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома в рамках реализации государственной программы “Социальная защита” на 2021−2025 годы, — рассказала председатель областной организации общества Ирина Новикова. — Около 120 членов ОО “БелТИЗ” практически из всех районов Гродненщины продемонстрируют свои таланты в вокальном, инструментальном, театральном мастерстве и декламировании стихов».
Среди участников фестиваля — титулованные и известные в регионе творческие коллективы и исполнители: народный вокальный ансамбль «Иоланта» и народный театр миниатюр «Перасмешнiкi» гродненского унитарного предприятия «Фильтр», лауреат премии им. А. И. Дубко Гродненского облисполкома вокалист Николай Левша, лауреат фестиваля «Белая трость» Дианы Гурцкая певица и композитор Анастасия Гуренкова, участница этого же фестиваля Анастасия Лопанос.
Как поделилась Ирина Новикова, творчество инвалидов по зрению получает значимую поддержку органов социальной защиты в регионе. Самодеятельные артисты посещают кружки по интересам в территориальных центрах соцзащиты и учреждениях культуры. На областной фестиваль «Сердцем видим, творим и здравствуем!» участники также приедут на транспорте, который выделят районные власти. -0-