«Сердцем видим, творим и здравствуем!» Фестиваль творчества инвалидов по зрению пройдет в Гродненском районе

«Фестиваль проводится Гродненской областной организацией ОО “БелТИЗ” при поддержке комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома в рамках реализации государственной программы “Социальная защита” на 2021−2025 годы, — рассказала председатель областной организации общества Ирина Новикова. — Около 120 членов ОО “БелТИЗ” практически из всех районов Гродненщины продемонстрируют свои таланты в вокальном, инструментальном, театральном мастерстве и декламировании стихов».